Снег, выпавший в мае, не помешал состояться авиационной части Парада Победы в Москве. Над Красной площадью прошли как минимум две группы самолётов: звено истребителей из семейства Су-27, а именно — многоцелевые тяжёлые истребители Су-30СМ, а также фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Звено штурмовиков раскрасило небо в цвета российского флага.

Авиация пролетела над Красной площадью в ходе Парада Победы. Видео © Life.ru

Всего над Красной площадью на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час пролетело 15 самолётов.

Кстати, в прошлом, 2023-м году, авиационная часть парада была отменена из-за погодных условий.