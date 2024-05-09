Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 07:54

Авиация пролетела над Красной площадью в ходе Парада Победы

Снег, выпавший в мае, не помешал состояться авиационной части Парада Победы в Москве. Над Красной площадью прошли как минимум две группы самолётов: звено истребителей из семейства Су-27, а именно — многоцелевые тяжёлые истребители Су-30СМ, а также фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Звено штурмовиков раскрасило небо в цвета российского флага.

Авиация пролетела над Красной площадью в ходе Парада Победы. Видео © Life.ru

Всего над Красной площадью на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час пролетело 15 самолётов.

Кстати, в прошлом, 2023-м году, авиационная часть парада была отменена из-за погодных условий.

Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"
Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"

Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке и в Сибири, а в 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • День Победы
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров