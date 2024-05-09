Авиация пролетела над Красной площадью в ходе Парада Победы
Снег, выпавший в мае, не помешал состояться авиационной части Парада Победы в Москве. Над Красной площадью прошли как минимум две группы самолётов: звено истребителей из семейства Су-27, а именно — многоцелевые тяжёлые истребители Су-30СМ, а также фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Звено штурмовиков раскрасило небо в цвета российского флага.
Авиация пролетела над Красной площадью в ходе Парада Победы. Видео © Life.ru
Всего над Красной площадью на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час пролетело 15 самолётов.
Кстати, в прошлом, 2023-м году, авиационная часть парада была отменена из-за погодных условий.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке и в Сибири, а в 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом.
Life.ru