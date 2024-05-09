Снайпер, участвовавший в освобождении Авдеевки: Победа точно будет за нами

Среди гостей Парада Победы на Красной площади оказались Максим и Татьяна Воеводкины из Воронежской области. Он — участник трёх командировок в зону специальной военной операции, снайпер, который проявил себя в боях под Авдеевкой, Изюмом и в районе Антоновского моста. Она — его надёжный тыл, которая ждала и молилась за супруга и воспитывала двух сыновей.

Настроение у Воеводкиных прекрасное, несмотря на погодные катаклизмы — майскую метель. Супруги поделились впечатлениями от парада на Красной площади с корреспондентом Life.ru.

Снайпер, участвовавший в освобождении Авдеевки, посетил Парад Победы вместе с супругой. Видео © Life.ru

"Победа будет за нами, мы заберём всё наше, вернём Херсон, вернём Изюм", — убеждён участник специальной военной операции.