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9 мая, 08:52

Снайпер, участвовавший в освобождении Авдеевки: Победа точно будет за нами

Среди гостей Парада Победы на Красной площади оказались Максим и Татьяна Воеводкины из Воронежской области. Он — участник трёх командировок в зону специальной военной операции, снайпер, который проявил себя в боях под Авдеевкой, Изюмом и в районе Антоновского моста. Она — его надёжный тыл, которая ждала и молилась за супруга и воспитывала двух сыновей.

Настроение у Воеводкиных прекрасное, несмотря на погодные катаклизмы — майскую метель. Супруги поделились впечатлениями от парада на Красной площади с корреспондентом Life.ru.

Снайпер, участвовавший в освобождении Авдеевки, посетил Парад Победы вместе с супругой. Видео © Life.ru

"Победа будет за нами, мы заберём всё наше, вернём Херсон, вернём Изюм", убеждён участник специальной военной операции.

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Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они пройдут по брусчатке отдельным расчётом. Среди них — семь Героев России и более ста человек, получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".

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Life.ru

Марина Калегина
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