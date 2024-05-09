Шойгу приказал дать салюты в честь Дня Победы в Москве и городах-героях

Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в честь Дня Победы в Москве, а также в городах-героях и тех городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты <...> в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", — говорится в документе.

В поздравлении с праздником Шойгу отметил, что спустя много лет память о героизме наших предков не тускнеет. Именно в те годы появились такие качества нашего народа, как мужество, несгибаемая сила духа, удивительная взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма. Сегодня мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто не щадя себя отстаивал свободу и независимость Родины.