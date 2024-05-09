Шойгу приказал дать салюты в честь Дня Победы в Москве и городах-героях
Сергей Шойгу на Параде Победы в Москве, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru
Исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в честь Дня Победы в Москве, а также в городах-героях и тех городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты <...> в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", — говорится в документе.
В поздравлении с праздником Шойгу отметил, что спустя много лет память о героизме наших предков не тускнеет. Именно в те годы появились такие качества нашего народа, как мужество, несгибаемая сила духа, удивительная взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма. Сегодня мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто не щадя себя отстаивал свободу и независимость Родины.
Сегодня российские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной, сражаясь с последователями нацизма, подчеркнул Шойгу. Он пожелал всем причастным крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе на благо России.
Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, завершив освобождение СССР и половины Европы от нацистов. Праздник отметили в том числе в Москве, где прошёл торжественный парад, на котором выступил президент Владимир Путин. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Завершилось всё авиационной частью, в ходе которой небо над столицей России озарилось триколором.