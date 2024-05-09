"Все наши — здесь": Бутман, Машков, Гусева, Немов поделились эмоциями от Парада Победы

Много известных россиян были замечены сегодня на трибунах Парада Победы на Красной площади. Своими впечатлениями от праздничной обстановки и приподнятым, несмотря на майскую метель, настроением, поделился прославленный саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

"Парад прекрасный, наши военные поразили стройностью и красотой. Великолепно сказал сегодня наш президент, слова мудрые, слова достойные. Мы благодарим наших ветеранов и помним всех, кто отдал свою жизнь ради великой Победы", — поделился мыслями собеседник Life.ru.

Бутман, Машков, Гусева, Немов: Известные россияне на Параде Победы. Видео © Life.ru

В свою очередь глава Союза театральных деятелей России, худрук Театра Табакова Владимир Машков признался, что не завидует тем лидерам государств, которые не приехали 9 Мая, в Победу, в Москву и не смоги увидеть Парад Победы — зрелище, которое оставляет отпечаток на всю жизнь.

"Они делают большую ошибку, они теряют главное — осознание нашего общего великого дела — победы над нацизмом. А те, кто с нами, — с нами навсегда", — убеждён Машков.

А вот известная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева пришла на Парад Победы вместе с 12-летней дочерью Анной. Для их семьи 9 Мая — это глубоко личный праздник, ведь дед Гусевой воевал на Финской, на Великой Отечественной, а затем и на Японской войне. Бабушка актрисы ждала мужа долгих восемь лет.

"Я была уверена, что мой дед победил фашизм, но оказалось, что не до конца. Значит, на нас эта ответственность и мы будем разбираться с ними дальше", — поделилась Екатерина Гусева с Life.ru.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов тоже оказался сегодня среди гостей парада. Он убеждён, что в мире есть какая-то цикличность, поэтому над миром снова нависла угроза фашизма. Чтобы её одолеть, об этом нужно говорить, об этом нужно помнить.

"Несмотря на то что холодно, смотрите сколько людей сегодня. Все пришли, никто не отказался. Все здесь", — резюмировал российский гимнаст.