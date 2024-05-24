Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией
Орбан: Запад готовится к войне с РФ, используя риторику о "российской угрозе"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / photocosmos1
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не думает, что Россия станет нападать на одну из стран НАТО, но разговоры европейских политиков о "российской угрозе" могут быть манёвром для оправдания подготовки Запада к войне с РФ.
"НАТО — оборонительный альянс и не потерпит военные акции, нарушающие суверенитет какой-либо страны НАТО. Поэтому я эти отсылки к "российской угрозе" интерпретирую скорее как манёвры Запада и Европы для подготовки вступления в войну", — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.
Он сообщил, что в Брюсселе обсуждают пути, по которым можно было бы задействовать контингент блока для участия в конфликте на Украине. При этом венгерский премьер заявил, что его страна в любом случае не намерена посылать свои войска воевать против России. По его словам, позиция Венгрии по этому вопросу хорошо знакома рабочим группам в Брюсселе, поэтому для его страны даже придумали новый термин — "неучастник".
"Венгрия выступает против этого. В правительстве ведётся достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне", — пояснил Орбан.
В руководстве стран НАТО виден утомительный раскол мнений по вопросу о присоединении к боевым действиям против России. Например, грезящий о наполеоновской славе Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял, что Запад может послать войска на Украину, а также призывал европейцев быть готовыми "сдержать русских". На фоне воинственных заявлений Франции Швеция, Германия и Великобритания поспешили обозначить, что не собираются отправлять туда своих солдат. К ним присоединилась и Италия, заявившая об отсутствии подобных планов. Даже Польша, которая всю свою историю является одним из самых ярых противников российского государства, не готовится к отправке военных на помощь Киеву. А вот великая и ужасная Эстония уже бьёт себя в грудь, желая повоевать с РФ. Однако замглавы Североатлантического альянса недавно вновь заверил, что НАТО не собирается посылать бойцов на Украину, но намерено сосредоточиться на поставках оружия.