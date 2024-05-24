Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не думает, что Россия станет нападать на одну из стран НАТО, но разговоры европейских политиков о "российской угрозе" могут быть манёвром для оправдания подготовки Запада к войне с РФ.

"НАТО — оборонительный альянс и не потерпит военные акции, нарушающие суверенитет какой-либо страны НАТО. Поэтому я эти отсылки к "российской угрозе" интерпретирую скорее как манёвры Запада и Европы для подготовки вступления в войну", — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Он сообщил, что в Брюсселе обсуждают пути, по которым можно было бы задействовать контингент блока для участия в конфликте на Украине. При этом венгерский премьер заявил, что его страна в любом случае не намерена посылать свои войска воевать против России. По его словам, позиция Венгрии по этому вопросу хорошо знакома рабочим группам в Брюсселе, поэтому для его страны даже придумали новый термин — "неучастник".