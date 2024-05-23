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Регион
22 мая, 23:11

В НАТО подтвердили отсутствие планов отправлять войска на Украину

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что у НАТО нет планов вводить солдат на Украину

НАТО не собирается размещать солдат на Украине, сообщил немецкому изданию Tagesspiegel заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

Политик напомнил о существующей в Североатлантическом договоре статье 5 о взаимной помощи, применяемой на территории НАТО и государств-членов. Но у альянса есть ясная демаркационная линия между территориями блока и остальными.

"У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. <...> Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время", — рассказал Джоанэ.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. Даже в Польше, чьё руководство отличается своей ярко выраженной антироссийской политикой, заявили, что страна не будет высылать на Украину польских военных. А вот Эстония рассматривает такой вариант.

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Shutterstock / Iurii

Анатолий Симоненко
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