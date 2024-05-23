В НАТО подтвердили отсутствие планов отправлять войска на Украину

Политик напомнил о существующей в Североатлантическом договоре статье 5 о взаимной помощи, применяемой на территории НАТО и государств-членов. Но у альянса есть ясная демаркационная линия между территориями блока и остальными.

"У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. <...> Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время", — рассказал Джоанэ.