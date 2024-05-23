Орбан сделал смелое заявление после покушения на Фицо
Премьер Венгрии Орбан: Никогда не носил бронежилет и не ношу сейчас
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что никогда прежде не носил бронежилет и решил не изменять своему обычаю даже после покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Blikk.hu.
"Я никогда не носил [бронежилет] и сейчас не ношу", — цитирует Орбана Blikk.hu
Напомним, покушение на Роберта Фицо состоялось 15 мая. В него несколько раз выстрелил 71-летний писатель-оппозиционер Юрай Цинтула, после чего попробовал убежать, но был задержан. Следствие сейчас выясняет, были ли у стрелка сообщники. Раненый глава правительства Словакии был экстренно госпитализирован на вертолёте и перенёс несколько операций. Его жизнь долгое время висела на волоске, но в настоящее время состояние стало лучше: политик уже в сознании и может общаться с окружающими.