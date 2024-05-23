Орбан сделал смелое заявление после покушения на Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что никогда прежде не носил бронежилет и решил не изменять своему обычаю даже после покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Blikk.hu.