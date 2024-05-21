В больнице сообщили, что Фицо находится в сознании и общается с окружением
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, находится в сознании и общается с окружением. Об этом сообщили в пресс-службе больницы имени Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице.
"Пациент пребывает в сознании и общается", — говорится в сообщении.
Также в больнице поделились подробностями лечения Фицо. Так, утром ему провели контрольную компьютерную томографию брюшной полости. Также проводятся "другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья".
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. Премьер-министр Словакии закончил выездное совещание правительства в городе Гандлова, когда 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте. Политик перенёс несколько операций, его состояние стабилизировалось.