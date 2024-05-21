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21 мая, 10:22

В больнице сообщили, что Фицо находится в сознании и общается с окружением

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, находится в сознании и общается с окружением. Об этом сообщили в пресс-службе больницы имени Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице.

"Пациент пребывает в сознании и общается", — говорится в сообщении.

Также в больнице поделились подробностями лечения Фицо. Так, утром ему провели контрольную компьютерную томографию брюшной полости. Также проводятся "другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья".

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Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. Премьер-министр Словакии закончил выездное совещание правительства в городе Гандлова, когда 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте. Политик перенёс несколько операций, его состояние стабилизировалось.

Матвей Константинов
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