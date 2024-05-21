В больнице сообщили, что Фицо находится в сознании и общается с окружением

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, находится в сознании и общается с окружением. Об этом сообщили в пресс-службе больницы имени Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице.

"Пациент пребывает в сознании и общается", — говорится в сообщении.