"Совпадение?": В Госдуме указали на странные сходства в гибели Раиси и покушении на Фицо
Депутат Хамитов: Раиси и Фицо объединяют дружба с РФ на фоне неприязни Запада
В последнее время в мире участились печальные случаи, связанные с политиками, которые поддерживают дружеские отношения с Россией. На это в беседе с Life.ru обратил внимание депутат Госдумы Амир Хамитов. Он напомнил, что на прошлой неделе произошло покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, а накануне погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.
По словам парламентария, этих политиков объединяют не просто дружба с РФ, но и поддержка политического курса России. Они не побоялись открыто отстаивать свою точку зрения, несмотря на откровенно неприязненную реакцию западного сообщества. Более того, эти государственные деятели прямо критиковали политику США, отметил Хамитов.
"А теперь Раиси погиб, Фицо чудом выжил. Совпадение ли это? Как говорится, если что-то очень сильно кажется, то, скорее всего, вам не кажется. Особенно если посмотреть на радостную реакцию представителей так называемых цивилизованных стран в соцсетях. Ликование по поводу гибели человека разоблачает сильнее любых расследований и не оставляет никаких сомнений в том, кому это выгодно", — сказал он.
Говоря об изменениях в политической жизни Ирана, депутат указал, что в каждом государстве есть проблемы, из-за которых недовольны граждане, однако именно при Раиси Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, а также возобновил дипломатические отношения с арабскими странами и начал развивать отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
"Это довольно серьёзные достижения, которые не могли остаться незамеченными. И благотворные последствия этих решений Иран ещё увидит в ближайшем будущем. Ну а кто победит на предстоящих выборах через 50 дней, определит иранский народ", — заключил собеседник Life.ru.
Как сообщал Life.ru, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси и ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.
Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда премьер Словакии завершил выездное совещание правительства в городе Гандлова. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но был сразу задержан. Правоохранители проверяют версию о том, что стрелок мог действовать не один. Фицо уже сделали несколько операций, его состояние стабилизировалось.
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