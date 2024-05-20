"Совпадение?": В Госдуме указали на странные сходства в гибели Раиси и покушении на Фицо

В последнее время в мире участились печальные случаи, связанные с политиками, которые поддерживают дружеские отношения с Россией. На это в беседе с Life.ru обратил внимание депутат Госдумы Амир Хамитов. Он напомнил, что на прошлой неделе произошло покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, а накануне погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.

По словам парламентария, этих политиков объединяют не просто дружба с РФ, но и поддержка политического курса России. Они не побоялись открыто отстаивать свою точку зрения, несмотря на откровенно неприязненную реакцию западного сообщества. Более того, эти государственные деятели прямо критиковали политику США, отметил Хамитов.

"А теперь Раиси погиб, Фицо чудом выжил. Совпадение ли это? Как говорится, если что-то очень сильно кажется, то, скорее всего, вам не кажется. Особенно если посмотреть на радостную реакцию представителей так называемых цивилизованных стран в соцсетях. Ликование по поводу гибели человека разоблачает сильнее любых расследований и не оставляет никаких сомнений в том, кому это выгодно", — сказал он.

Говоря об изменениях в политической жизни Ирана, депутат указал, что в каждом государстве есть проблемы, из-за которых недовольны граждане, однако именно при Раиси Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, а также возобновил дипломатические отношения с арабскими странами и начал развивать отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).