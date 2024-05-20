Спасатели нашли вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси
Красный Полумесяц: Спасатели нашли вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси
Место крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / Tasnimnews
Спасатели нашли вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
"Вертолёт найден, и мы направляемся к нему", — сказал он в эфире телеканала IRIB.
Агентство Tasnim опубликовало в своём телеграм-канале фото холма, на котором видны обломки винтокрылой машины. Сейчас туда направляются спасатели, информация уточняется.
Сведения об обнаружении вертолёта также подтвердил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.
Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. О состоянии 63-летнего президента точных данных до сих пор нет. Источники сообщали, что его жизнь находится "под угрозой". В США между тем заявили, что Раиси погиб.