Американские СМИ сообщили о гибели президента Ирана

Колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи заявил о гибели 63-летнего президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолёта. По его словам, эту информацию передал некий источник, близкий к тегеранской администрации. Однако подтверждения пока нет, уточнил Азизи.

"Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена <...> Я не смог найти независимого подтверждения этой информации", — заявил журналист.