Американские СМИ сообщили о гибели президента Ирана
Колумнист американского Atlantic Азизи: Президент Ирана Раиси погиб
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / АР
Колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи заявил о гибели 63-летнего президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолёта. По его словам, эту информацию передал некий источник, близкий к тегеранской администрации. Однако подтверждения пока нет, уточнил Азизи.
"Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена <...> Я не смог найти независимого подтверждения этой информации", — заявил журналист.
Помимо того, он прокомментировал дальнейшие действия властей Исламской Республики. По его словам, иранское руководство "ищет способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса".
Напомним, что вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. В настоящее время установлено точное место крушения воздушного транспортного средства. Стоит отметить, что до этого некоторые американские средства массовой информации писали, что инцидент произошёл спустя всего несколько дней после непрямых переговоров представителей Ирана с чиновниками из США. Израиль же свою причастность к этому происшествию отрицает.