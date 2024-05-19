В Иране опровергли данные о выходе на связь пассажиров вертолёта Раиси

Пассажиры вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси не выходили на связь после жёсткой посадки. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами. Из Ирана продолжает поступать противоречивая информация об авиакатастрофе.

"Деликатный момент": Крушение вертолёта Раиси случилось через два дня после его переговоров с США

"Деликатный момент": Крушение вертолёта Раиси случилось через два дня после его переговоров с США

Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Это случилось в районе города Верзегана, на северо-западе страны, после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. Пока о состоянии 63-летнего президента точной информации нет. Вечером в воскресенье стало известно, что место крушения вертолёта установлено.