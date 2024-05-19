В Иране опровергли данные о выходе на связь пассажиров вертолёта Раиси
Press TV: КСИР опроверг выход на связь находившихся в вертолёте Раиси
Пассажиры вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси не выходили на связь после жёсткой посадки. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами. Из Ирана продолжает поступать противоречивая информация об авиакатастрофе.
Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Видео © X / isna_farsi
"Командующий КСИР: сообщения о контактах с сопровождавшими президента после катастрофы не соответствуют действительности", — сообщает Press TV.
Напомним, ранее замглавы МИД Ирана Мехди Сафари заявил, что пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Эль-Хашем, который находился на борту вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего жёсткую посадку, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие. До этого вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури заявил, что был установлен контакт с двумя людьми, находившимися на борту вертолёта.
Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Это случилось в районе города Верзегана, на северо-западе страны, после встречи Раиси с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на пограничном пункте на берегу Аракса. Пока о состоянии 63-летнего президента точной информации нет. Вечером в воскресенье стало известно, что место крушения вертолёта установлено.
ТАСС / Zuma