Пассажир вертолёта Раиси выходил на связь и сообщал, что слышит звуки скорой помощи
МИД Ирана: Имам с вертолёта Раиси дважды выходил на связь после крушения
Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Эль-Хашем, который находился на борту вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего жёсткую посадку, дважды выходил на связь. Священнослужитель жаловался на плохое самочувствие, заявил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.
"В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи", — сказал высокопоставленный дипломат в эфире телеканала IRIB.
19 мая вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Это произошло в районе города Верзеган на северо-западе страны после встречи Раиси с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Пока неясно, в каком состоянии находится 63-летний президент. По сведениям источников, его жизнь находится "под угрозой". Вечером в воскресенье стало известно, что установлено точное место крушения винтокрылого судна.
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