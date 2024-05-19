Пассажир вертолёта Раиси выходил на связь и сообщал, что слышит звуки скорой помощи

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Эль-Хашем, который находился на борту вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего жёсткую посадку, дважды выходил на связь. Священнослужитель жаловался на плохое самочувствие, заявил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

"В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи", — сказал высокопоставленный дипломат в эфире телеканала IRIB.