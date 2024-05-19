Израиль отрицает свою причастность к крушению вертолёта с президентом Ирана Раиси
Ynet: Израильские чиновники отрицают причастность к крушению вертолёта Раиси
Власти Израиля пока не дали официальных комментариев о ситуации с крушением вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. При этом ряд официальных лиц заявили о непричастности Тель-Авива к инциденту, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.
Поисковая операция после ЧП с вертолётом, в котором находился президент Ирана. Видео © X / isna_farsi
По данным журналистов, в Тель-Авиве, как и на Западе, полагают, что Раиси не выжил в авиакатастрофе. Также Израиль считает, что после крушения геополитическая ситуация и отношение Ирана к еврейскому государству не изменится. Возможные последствия зависят от того, кто в случае гибели Раиси сменит его на посту президента республики.
Напомним, вертолёт Ми-171 с президентом Ирана на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. Пока неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский президент. По сведениям источников, его жизнь находится "под угрозой". В МИД РФ заявили о готовности России помочь с поисками вертолёта.
Отношения между Израилем и Ираном в последнее время сильно обострились. Так, ЦАХАЛ обещала Ирану удар возмездия в ответ на массированную атаку по территории еврейского государства, которую Тегеран осуществил в ночь на 14 апреля. Иранская сторона ответила, что реализовывала законное право на самозащиту после удара по своему консульству в Дамаске. Угрозы Израиля осуществились в ночь на 19 апреля, сообщалось о взрывах в районе аэропорта Исфахан, а Иран заявил о трёх сбитых беспилотниках. Западная пресса утверждала, что Тель-Авив заблаговременно поставил в известность о своей атаке Штаты. В свою очередь в МАГАТЭ заявили, что ядерные объекты Ирана не были затронуты атакой Израиля.
ТАСС / Zuma