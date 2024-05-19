Израиль отрицает свою причастность к крушению вертолёта с президентом Ирана Раиси

Власти Израиля пока не дали официальных комментариев о ситуации с крушением вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. При этом ряд официальных лиц заявили о непричастности Тель-Авива к инциденту, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

По данным журналистов, в Тель-Авиве, как и на Западе, полагают, что Раиси не выжил в авиакатастрофе. Также Израиль считает, что после крушения геополитическая ситуация и отношение Ирана к еврейскому государству не изменится. Возможные последствия зависят от того, кто в случае гибели Раиси сменит его на посту президента республики.