МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана после удара Израиля
Ядерные объекты Ирана не пострадали в результате израильской атаки, заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На фоне обострения глава агентства Рафаэль Гросси продолжил призывать к "чрезвычайной сдержанности".
"Рафаэль Гросси <...> настаивает, что ядерные объекты не должны становиться целями в военных конфликтах. МАГАТЭ продолжает пристально следить за ситуацией", — говорится в сообщении.
Напомним, ранним утром 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.
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