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19 апреля, 07:21

МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана после удара Израиля

Ядерные объекты Ирана не пострадали в результате израильской атаки, заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На фоне обострения глава агентства Рафаэль Гросси продолжил призывать к "чрезвычайной сдержанности".

"Рафаэль Гросси <...> настаивает, что ядерные объекты не должны становиться целями в военных конфликтах. МАГАТЭ продолжает пристально следить за ситуацией", — говорится в сообщении.

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Иран пригрозил ударить по "ядерным центрам" Израиля в случае ответной агрессии

Напомним, ранним утром 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.

Обложка ©

Unsplash / hosein charbaghi

Матвей Константинов
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