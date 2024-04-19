МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана после удара Израиля

Ядерные объекты Ирана не пострадали в результате израильской атаки, заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На фоне обострения глава агентства Рафаэль Гросси продолжил призывать к "чрезвычайной сдержанности".