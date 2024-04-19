Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 03:46

Израиль предупредил США о планах атаковать Иран в течение двух суток

Соединённые Штаты в четверг получали от Израиля уведомление о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов. Такими данными с Bloomberg поделился неназванный американский чиновник.

Аналогичную информацию со ссылкой на инсайдеров озвучил и телеканал NBC. По данным его источников, ЦАХАЛ атаковала Иран без участия американских военных. CNN пишет, что иранские ядерные объекты не были целью атаки Израиля.

Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля
Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля

Напомним, что Израиль нанёс серию ударов по исламской республике ранним утром 19 апреля. Взрывы были слышны вблизи международного аэропорта Исфахан и в Тебризе.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров