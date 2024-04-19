Израиль предупредил США о планах атаковать Иран в течение двух суток

Соединённые Штаты в четверг получали от Израиля уведомление о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов. Такими данными с Bloomberg поделился неназванный американский чиновник.

Аналогичную информацию со ссылкой на инсайдеров озвучил и телеканал NBC. По данным его источников, ЦАХАЛ атаковала Иран без участия американских военных. CNN пишет, что иранские ядерные объекты не были целью атаки Израиля.