Израиль предупредил США о планах атаковать Иран в течение двух суток
Соединённые Штаты в четверг получали от Израиля уведомление о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов. Такими данными с Bloomberg поделился неназванный американский чиновник.
Аналогичную информацию со ссылкой на инсайдеров озвучил и телеканал NBC. По данным его источников, ЦАХАЛ атаковала Иран без участия американских военных. CNN пишет, что иранские ядерные объекты не были целью атаки Израиля.
Напомним, что Израиль нанёс серию ударов по исламской республике ранним утром 19 апреля. Взрывы были слышны вблизи международного аэропорта Исфахан и в Тебризе.
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Flickr / Israel Defense Forces