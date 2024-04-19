Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля
Делегации арабских государств покинули заседание Совета Безопасности ООН, как только слово перешло к постпреду Израиля Гиладу Эрдану. Трансляция встречи велась в соцсетях международной организации.
Первым из-за стола после долгой речи встал постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур, устремившись к выходу. За ним последовали и остальные единомышленники. Израильский дипломат был вынужден выступать под топот ботинок.
Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля. Видео © YouTube / United Nations
Напомним, что 18 апреля Совбез голосовал по резолюции о принятии Палестины в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправного члена. Большинство членов СБ поддержали инициативу, но США воспользовались правом вето.
UN Photo / Evan Schneider