Делегации арабских государств покинули заседание Совета Безопасности ООН, как только слово перешло к постпреду Израиля Гиладу Эрдану. Трансляция встречи велась в соцсетях международной организации.

Первым из-за стола после долгой речи встал постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур, устремившись к выходу. За ним последовали и остальные единомышленники. Израильский дипломат был вынужден выступать под топот ботинок.

Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля. Видео © YouTube / United Nations