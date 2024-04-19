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19 апреля, 01:42

Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля

Делегации арабских государств покинули заседание Совета Безопасности ООН, как только слово перешло к постпреду Израиля Гиладу Эрдану. Трансляция встречи велась в соцсетях международной организации.

Первым из-за стола после долгой речи встал постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур, устремившись к выходу. За ним последовали и остальные единомышленники. Израильский дипломат был вынужден выступать под топот ботинок.

Арабские делегации ушли с заседания Совбеза ООН на выступлении постпреда Израиля. Видео © YouTube / United Nations

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Напомним, что 18 апреля Совбез голосовал по резолюции о принятии Палестины в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправного члена. Большинство членов СБ поддержали инициативу, но США воспользовались правом вето.

Обложка ©

UN Photo / Evan Schneider

Илья Пушкарев
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