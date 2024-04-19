США заблокировали проект резолюции о принятии Палестины в ряды ООН

Делегация США в Совбезе ООН сорвала голосование по резолюции о принятии Палестины в Организацию Объединённых наций в качестве полноправного члена. Американская сторона воспользовалась правом вето.

Алжирскую инициативу поддержали 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Ещё две страны — Швейцария и Британия — воздержались от ответа. Комментируя итоги голосования, постпред РФ Василий Небензя упрекнул Вашингтон в попытке превратить палестинцев в слуг Израиля.