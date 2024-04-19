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18 апреля, 21:58

США заблокировали проект резолюции о принятии Палестины в ряды ООН

Делегация США в Совбезе ООН сорвала голосование по резолюции о принятии Палестины в Организацию Объединённых наций в качестве полноправного члена. Американская сторона воспользовалась правом вето.

Алжирскую инициативу поддержали 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Ещё две страны — Швейцария и Британия — воздержались от ответа. Комментируя итоги голосования, постпред РФ Василий Небензя упрекнул Вашингтон в попытке превратить палестинцев в слуг Израиля.

"Цель — сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может быть и вовсе изжить и изгнать их с родной территории", — заявил дипломат на заседании.

Лавров объяснил, почему считает неизбежным создание палестинского государства
Лавров объяснил, почему считает неизбежным создание палестинского государства

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подвёл итоги полугода боёв в секторе Газа. По словам политика, за шесть месяцев армия еврейского государства уничтожила 19 из 24 батальонов палестинской группировки ХАМАС. Вместе с радикалами от рук ЦАХАЛ погибли свыше 33 тысяч гражданских.

Обложка ©

UN Photo / Evan Schneider

Илья Пушкарев
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