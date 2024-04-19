США заблокировали проект резолюции о принятии Палестины в ряды ООН
Делегация США в Совбезе ООН сорвала голосование по резолюции о принятии Палестины в Организацию Объединённых наций в качестве полноправного члена. Американская сторона воспользовалась правом вето.
Алжирскую инициативу поддержали 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Ещё две страны — Швейцария и Британия — воздержались от ответа. Комментируя итоги голосования, постпред РФ Василий Небензя упрекнул Вашингтон в попытке превратить палестинцев в слуг Израиля.
"Цель — сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может быть и вовсе изжить и изгнать их с родной территории", — заявил дипломат на заседании.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подвёл итоги полугода боёв в секторе Газа. По словам политика, за шесть месяцев армия еврейского государства уничтожила 19 из 24 батальонов палестинской группировки ХАМАС. Вместе с радикалами от рук ЦАХАЛ погибли свыше 33 тысяч гражданских.
UN Photo / Evan Schneider