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15 ноября, 10:47

Лавров объяснил, почему считает неизбежным создание палестинского государства

Глава МИД Лавров: Создание палестинского государства неизбежно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает создание палестинского государства в исторической перспективе неизбежным. Таким мнением он поделился с журналистами в среду, 15 ноября.

"В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно", сказал Лавров в интервью RT.

Дипломат добавил, что Израиль не должен "покупать безопасность" за счёт отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для него. Именно эту позицию, по словам Лаврова, Россия всё время пытается донести до Израиля, и заверил, что Москва никогда не недооценивала важность безопасности для самого Израиля.

Путин счёл необходимым решить вопрос о суверенном палестинском государстве

Путин счёл необходимым решить вопрос о суверенном палестинском государстве

К слову, президент России Владимир Путин тоже всегда выступал за создание палестинского государства. Не так давно, комментируя эту тему, российский лидер напомнил, что изначально в контексте реализации решения Совета Безопасности ООН речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. И первое, как известно, создано, а второе — нет. Также, по словам президента, Израиль военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry

Марина Калегина
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