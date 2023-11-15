Лавров объяснил, почему считает неизбежным создание палестинского государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает создание палестинского государства в исторической перспективе неизбежным. Таким мнением он поделился с журналистами в среду, 15 ноября.

"В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно", — сказал Лавров в интервью RT.

Дипломат добавил, что Израиль не должен "покупать безопасность" за счёт отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для него. Именно эту позицию, по словам Лаврова, Россия всё время пытается донести до Израиля, и заверил, что Москва никогда не недооценивала важность безопасности для самого Израиля.