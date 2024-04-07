"В шаге от победы": Нетаньяху подвёл итоги шести месяцев войны в Газе
Нетаньяху: Армия Израиля уничтожила 19 батальонов ХАМАС за полгода войны в Газе
Обложка © ТАСС / EPA / MENAHEM KAHAN
Израильские войска за полгода боевых действий в секторе Газа уничтожили 19 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства.
"Сегодняшний день знаменует собой шесть месяцев с начала войны. Наши достижения в этой войне велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров", — сказал Нетаньяху.
Он также отметил, что в ходе операции, объявленной полгода назад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжает уничтожать подполье радикалов. Нетаньяху считает, что сегодня Израиль находится "в шаге от победы", поэтому операция должна быть продолжена до достижения поставленных целей, то есть до полной ликвидации ХАМАС на всей территории Газы.
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа на время Рамадана после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит удары по региону до уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС. При этом Израиль устроил настоящую гуманитарную катастрофу в Газе, обрекая выживших после обстрелов палестинцев на голодную смерть. В больнице анклава "Камаль Адван" от голода и обезвоживания погибло 15 детей. Также под угрозой жизни ещё шестерых несовершеннолетних, находящихся в реанимации.