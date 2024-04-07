"В шаге от победы": Нетаньяху подвёл итоги шести месяцев войны в Газе

Израильские войска за полгода боевых действий в секторе Газа уничтожили 19 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства.

"Сегодняшний день знаменует собой шесть месяцев с начала войны. Наши достижения в этой войне велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров", — сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что в ходе операции, объявленной полгода назад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжает уничтожать подполье радикалов. Нетаньяху считает, что сегодня Израиль находится "в шаге от победы", поэтому операция должна быть продолжена до достижения поставленных целей, то есть до полной ликвидации ХАМАС на всей территории Газы.