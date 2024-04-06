Число погибших под израильскими ударами в Газе превысило 33,1 тысячи Al Jazeera: Число жертв израильской агрессии в секторе Газа превысило 33,1 тыс. 6 апреля, 12:26 Израиль продолжает обстрелы сектора Газа. Обложка © EPA/ТАСС

Израильская военная агрессия против сектора Газа привела к гибели более чем 33,1 тысячи палестинцев начиная с октября прошлого года. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа на настоящий момент достигло 33 173", — уточняется в тексте.

По данным министерства, пострадавшими за тот же период числятся 75 815 граждан. Издание напоминает, что Израиль продолжает обстреливать анклав и количество жертв растёт с каждым днём. Так, за прошедшие сутки израильская армия убила 46 человек, а у 65 зафиксированы ранения разной степени тяжести.

Ранее Израиль отказался прекратить военную операцию в секторе Газа на время Рамадана после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит удары по региону до уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС. При этом Израиль устроил настоящую гуманитарную катастрофу в Газе, обрекая выживших после обстрелов палестинцев на голодную смерть. В больнице анклава "Камаль Адван" от голода и обезвоживания погибло 15 детей. Также под угрозой жизни ещё шестерых несовершеннолетних, находящихся в реанимации.

Авторы Татьяна Миссуми