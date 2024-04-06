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6 апреля, 01:13

Байден стал угрожать Нетаньяху из-за мирного населения Газы

NYT: Байден угрожал Нетаньяху прекращением помощи Израилю из-за сектора Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого шантажировал его прекращением помощи из-за действий еврейского государства в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, во время получасового разговора глава Соединённых Штатов выдвинул Нетаньяху ультиматум: поддержка американцев продолжится лишь в том случае, если Израиль станет бережнее относиться к мирному населению палестинского анклава.

"Байден назвал гуманитарную ситуацию в анклаве неприемлемой и настоял на том, чтобы Нетаньяху быстро принял конкретные меры защиты [населения]", — сказано в материале.

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Также израильскому премьеру было предложено заключить с палестинским движением ХАМАС соглашение о немедленном прекращении огня и освобождении заложников. Белый дом ожидает от Израиля конкретных действий в течение нескольких ближайших дней.

Ранее Life.ru писал, что в Иерусалиме прошла крупнейшая в Израиле с начала обострения конфликта в Газе акция протеста. Основные требования жителей: досрочные выборы, заключение сделки по заложникам и отмена каникул Кнессета для работы по этому вопросу.

Лариса Сафронова
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