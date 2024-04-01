В Израиле проходит крупнейшая с начала войны протестная акция
В Израиле тысячи активистов требуют провести выборы и освободить заложников
У здания Кнессета в Иерусалиме вечером в воскресенье, 31 марта, собрались тысячи израильтян, требующих проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщили местные СМИ.
В Израиле тысячи активистов требуют досрочных выборов и освобождения заложников. Видео © X / Khalissee
Митингующих около ста тысяч человек. Эта акция является крупнейшей в Израиле с начала обострения конфликта в Газе. По данным портала Ynet, граждане разбили палатки у здания парламента и планируют продолжать протесты всю предстоящую неделю. На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что люди перекрывают дороги и разжигают костры, происходят стычки с полицией. Силовикам приходится применять спецсредства, включая водомёты.
По информации газеты The Jerusalem Post, это не единственная манифестация в Иерусалиме. Ещё одна состоялась возле канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Другие активисты стали перекрывать дороги в двух районах города, после чего полиция начала оттеснять демонстрантов с проезжей части. Основные требования жителей — досрочные выборы, заключение сделки по заложникам и отмена каникул Кнессета для работы по этому вопросу.
Ранее, кстати, Life.ru уже писал, что в Израиле проходят антиправительственные акции. Полиция сообщала о задержании 16 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков.
Напомним, несмотря на усилия своих союзников, израильское правительство не соглашается на урегулирование конфликта. Так, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не прекратит свои атаки, пока полностью не уничтожит радикалов. Премьер Израиля Нетаньяху в ответ на призывы остановить кровопролитие обвинил Запад в том, что тот позабыл, на что способны монстры из ХАМАС, с которыми сражается его страна.
Кадр из видео X / Khalissee