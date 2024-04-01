В Израиле проходит крупнейшая с начала войны протестная акция

У здания Кнессета в Иерусалиме вечером в воскресенье, 31 марта, собрались тысячи израильтян, требующих проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщили местные СМИ.

В Израиле тысячи активистов требуют досрочных выборов и освобождения заложников. Видео © X / Khalissee

Митингующих около ста тысяч человек. Эта акция является крупнейшей в Израиле с начала обострения конфликта в Газе. По данным портала Ynet, граждане разбили палатки у здания парламента и планируют продолжать протесты всю предстоящую неделю. На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что люди перекрывают дороги и разжигают костры, происходят стычки с полицией. Силовикам приходится применять спецсредства, включая водомёты.

По информации газеты The Jerusalem Post, это не единственная манифестация в Иерусалиме. Ещё одна состоялась возле канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Другие активисты стали перекрывать дороги в двух районах города, после чего полиция начала оттеснять демонстрантов с проезжей части. Основные требования жителей — досрочные выборы, заключение сделки по заложникам и отмена каникул Кнессета для работы по этому вопросу.

Ранее, кстати, Life.ru уже писал, что в Израиле проходят антиправительственные акции. Полиция сообщала о задержании 16 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков.