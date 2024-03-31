В Израиле проходят антиправительственные акции, задержано уже 16 человек
Times of Israel: Полиция задержала 16 человек на протестной акции в Израиле
В Израиле на антиправительственной акции задержано не менее 16 человек. Об этом информировала газета Times of Israel со ссылкой на источники в полиции.
Беспорядки в ходе протестной акции в Тель-Авиве. Видео © X / S p r i n t e r F a c t o r y
"Полиция заявила, что задержала 16 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков на митинге против правительства и с требованием освобождения заложников", — сообщается в материале.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не откажется от планов проведения военной операции в Рафахе. По его словам, ЦАХАЛ готова войти туда даже без поддержки Вашингтона. При этом в США пригрозили еврейскому государству изоляцией в случае штурма города. А накануне стало известно, что переговоры между США и Израилем по Рафаху могут состояться 1 апреля.
Кадр из видео X / S p r i n t e r F a c t o r y