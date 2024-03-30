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30 марта, 01:46

Названа дата проведения переговоров между США и Израилем по операции в Рафахе

CNN: Переговоры между США и Израилем по Рафаху могут состояться 1 апреля

Уже скоро США и Израиль могут провести переговоры по возможной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным CNN, 1 апреля стороны могут встретиться в Вашингтоне.

Как сообщили телеканалу источники, предложение перенести ранее отменённые переговоры на понедельник, 1 апреля, поступило от израильской делегации. Однако стоит отметить, что окончательно дата ещё не утверждена.

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Между тем ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не собирается отказываться от планов проведения военной операции в Рафахе. По его словам, ЦАХАЛ готова войти туда даже без поддержки Вашингтона. При этом в США пригрозили Израилю изоляцией в случае штурма города.

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ТАСС / dpa Mohammed Talatene

Николь Вербер
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