Названа дата проведения переговоров между США и Израилем по операции в Рафахе
CNN: Переговоры между США и Израилем по Рафаху могут состояться 1 апреля
Уже скоро США и Израиль могут провести переговоры по возможной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным CNN, 1 апреля стороны могут встретиться в Вашингтоне.
Как сообщили телеканалу источники, предложение перенести ранее отменённые переговоры на понедельник, 1 апреля, поступило от израильской делегации. Однако стоит отметить, что окончательно дата ещё не утверждена.
Между тем ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не собирается отказываться от планов проведения военной операции в Рафахе. По его словам, ЦАХАЛ готова войти туда даже без поддержки Вашингтона. При этом в США пригрозили Израилю изоляцией в случае штурма города.
ТАСС / dpa Mohammed Talatene