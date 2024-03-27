МИД призвал россиян взвешивать риски при подготовке поездок за границу

Россиянам следует тщательно взвешивать риски при подготовке зарубежных поездок. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел страны.

"Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах", — отметили там в беседе с РИА "Новости".

В ведомстве напомнили, что неоднократно предупреждали "о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США", имеющих соглашение об экстрадиции с более чем ста государствами, включая популярные у наших туристов направления — Таиланд, Израиль, Египет, Турция и другие.

Кроме того, россияне обращались в МИД из-за запретительных мер Евросоюза, касаемых ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с номерами РФ. Указывается, что при пересечении границы граждане подпадают под иностранную юрисдикцию, в связи с чем рекомендуется заранее ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности.

"Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ [Департамент ситуационно-кризисного центра] МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновлённого ресурса — мобильного приложения "Помощник за рубежом", — пояснили в ведомстве.

В МИД добавили, что на случай чрезвычайных ситуаций в посольствах РФ и консульских заграничных учреждениях есть круглосуточные телефоны экстренной связи. Их номера доступны на официальных ресурсах дипмиссий.