МИД РФ призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на снос памятника первой украинской дивизии CC "Галичина" в канадском городе Оквилле. Как написало внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале, ликвидация остальных подобных объектов на территории этой североамериканской страны послужит лучшим доказательством серьёзности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины.

В сообщении указано, что дипломаты совместно с неравнодушными активистами и представителями средств массовой информации на протяжении долгого времени добивались этого. Случившееся в Оквилле событие, как утверждается в сообщении, стало первым шагом на пути избавления Канады от наследия украинских нацистов.

"Лучшим доказательством серьёзности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам, в т.ч. из ОУН-УПА*", — сообщает МИД РФ.