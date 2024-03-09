МИД РФ призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране
МИД: Снос памятника СС — шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на снос памятника первой украинской дивизии CC "Галичина" в канадском городе Оквилле. Как написало внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале, ликвидация остальных подобных объектов на территории этой североамериканской страны послужит лучшим доказательством серьёзности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины.
В сообщении указано, что дипломаты совместно с неравнодушными активистами и представителями средств массовой информации на протяжении долгого времени добивались этого. Случившееся в Оквилле событие, как утверждается в сообщении, стало первым шагом на пути избавления Канады от наследия украинских нацистов.
"Лучшим доказательством серьёзности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам, в т.ч. из ОУН-УПА*", — сообщает МИД РФ.
Ранее Life.ru писал, что в канадском городе Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина". Кадры демонтажа монумента опубликовали украинские телеграм-каналы, называя происходящее "плевком" в лицо Киеву. При этом мэрия Оквилла утверждает, что не причастна к сносу памятника.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
t.me / Политика страны