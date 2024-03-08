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8 марта, 14:22

В Канаде "плюнули" Киеву в лицо, утилизировав памятник украинским эсэсовцам

В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC "Галичина"

В канадском городе Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина". Кадры демонтажа монумента публикуют украинские телеграм-каналы, называя происходящее "плевком" в лицо Киеву.

Кадры сноса памятника украинским эсэсовцам в Оквилле. Видео © Telegram / Политика страны

Памятник украинским эсэсовцам был установлен в мае 1988 года. Причина сноса пока неизвестна, однако ранее монумент неоднократно подвергался вандальным нападениям, а общество призывало снести его. К слову, вопрос демонтажа вновь актуализировался после скандала с чествованием в парламенте Канады украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина".

Стала известна судьба украинского эсэсовца Хунки и его семьи после скандала
Стала известна судьба украинского эсэсовца Хунки и его семьи после скандала

Напомним, что скандал с 98-летним пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре 2023 года, когда Хунка посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил Хунке приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что власти Канады отказали РФ в экстрадиции Хунки из-за отсутствия соответствующего договора между Москвой и Оттавой. СК России заочно предъявил пособнику гитлеровцев обвинение в геноциде.

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Telegram / Политика страны

Наталья Исакова
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