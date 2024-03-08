В Канаде "плюнули" Киеву в лицо, утилизировав памятник украинским эсэсовцам

Памятник украинским эсэсовцам был установлен в мае 1988 года. Причина сноса пока неизвестна, однако ранее монумент неоднократно подвергался вандальным нападениям, а общество призывало снести его. К слову, вопрос демонтажа вновь актуализировался после скандала с чествованием в парламенте Канады украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина".