Канада придумала причину, чтобы не выдавать России украинского нациста Гунько

Власти Канады отказали России в экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько), сообщил источник в МИД РФ. Он указал, что Оттава нашла для этого формальный повод.

"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил собеседник РИА "Новости".