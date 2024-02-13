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13 февраля, 11:50

Канада придумала причину, чтобы не выдавать России украинского нациста Гунько

РИА "Новости": Канада отказалась экстрадировать в Россию эсэсовца Гунько

Власти Канады отказали России в экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько), сообщил источник в МИД РФ. Он указал, что Оттава нашла для этого формальный повод.

"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил собеседник РИА "Новости".

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Напомним, имя Ярослава Гунько прогремело на весь мир в сентябре 2023 года, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Владимир Зеленский и члены Парламента горячо поприветствовали его в здании законодательного органа. Скандал вынудил спикера Палаты общин Энтони Рота извиниться и подать в отставку. Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проработке экстрадиции Гунько в Россию. Кроме того, Следственный комитет заочно обвинил эсэсовца в геноциде, МВД объявило его в розыск, а МИД передал Оттаве документы для выдачи Гунько.

Обложка ©

ТАСС / CP / ABACA / Doyle Patrick

Матвей Константинов
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