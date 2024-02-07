"Ответа пока нет": Канада получила от РФ запрос на экстрадицию нациста Гунько
Посол РФ в Канаде: Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию нациста Гунько
Ярослав Гунько (справа). Обложка © ТАСС / AP / Patrick Doyle
Власти Канады получили запрос от РФ на экстрадицию украинского нациста, бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько). Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов. По словам дипломата, компетентным органам передали большой пакет необходимых документов.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что канадские власти пообещали рассмотреть запрос, однако, несмотря на все эти заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".
Напомним, в сентябре 2023 года в парламенте Канады произошёл крайне показательный случай: Владимир Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и члены законодательного органа горячо, с овациями и стоя приветствовали Ярослава Гунько — украинского нациста, отметившегося участием в германской дивизии СС "Галичина" и, как гордо объявили в Оттаве, борьбой против русских. Разгоревшийся скандал вынудил спикера палаты общин Энтони Рота извиниться и подать в отставку. Попытался оправдаться и Джастин Трюдо, который, говоря об ужасах нацизма, вспомнил даже о геях, но забыл о потерях СССР. К слову, теперь старый укронацист, чьё преступное прошлое признали и власти, и международные организации, может ответить за свои деяния. Так, министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать вопрос о его экстрадиции, что поддержала Госдума. Кроме того, Следственный комитет заочно предъявил эсэсовцу обвинение в геноциде, а МВД объявило его в розыск.