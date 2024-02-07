"Ответа пока нет": Канада получила от РФ запрос на экстрадицию нациста Гунько

Власти Канады получили запрос от РФ на экстрадицию украинского нациста, бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько). Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов. По словам дипломата, компетентным органам передали большой пакет необходимых документов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что канадские власти пообещали рассмотреть запрос, однако, несмотря на все эти заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".