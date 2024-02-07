Трюдо поймали на большой лжи об эсэсовце Хунке, которому рукоплескал канадский парламент
Посольство РФ в Канаде: Премьер Трюдо лично пригласил эсэсовца Хунку в парламент
Бывший эсэсовец Ярослав Хунка получил приглашение в канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским напрямую из офиса премьера страны Джастина Трюдо. Такими данными поделилось российское посольство в Оттаве.
"Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — гласит публикация диппредставительства.
На сообщение посольства уже отреагировала канадская оппозиция. Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр пристыдил Трюдо за ложь о непричастности к произошедшему, призвав его освободить занимаемую должность.
"Премьер-министр несколько месяцев утверждал, что не имел никакого отношения к приглашению бывшего нацистского солдата. Теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека", — возмутился политик.
Напомним, что инцидент с чествованием пособника нацистов в канадском парламенте произошёл в сентябре 2023 года, когда Оттаву посетил Владимир Зеленский. Скандал вынудил спикера законодательного органа покинуть свой пост, а премьера — публично извиняться.
ТАСС / AP / Patrick Doyle