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6 февраля, 23:22

Трюдо поймали на большой лжи об эсэсовце Хунке, которому рукоплескал канадский парламент

Посольство РФ в Канаде: Премьер Трюдо лично пригласил эсэсовца Хунку в парламент

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка получил приглашение в канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским напрямую из офиса премьера страны Джастина Трюдо. Такими данными поделилось российское посольство в Оттаве.

"Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — гласит публикация диппредставительства.

На сообщение посольства уже отреагировала канадская оппозиция. Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр пристыдил Трюдо за ложь о непричастности к произошедшему, призвав его освободить занимаемую должность.

"Премьер-министр несколько месяцев утверждал, что не имел никакого отношения к приглашению бывшего нацистского солдата. Теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека", — возмутился политик.

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Напомним, что инцидент с чествованием пособника нацистов в канадском парламенте произошёл в сентябре 2023 года, когда Оттаву посетил Владимир Зеленский. Скандал вынудил спикера законодательного органа покинуть свой пост, а премьера — публично извиняться.

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ТАСС / AP / Patrick Doyle

Илья Пушкарев
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