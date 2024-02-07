Бывший эсэсовец Ярослав Хунка получил приглашение в канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским напрямую из офиса премьера страны Джастина Трюдо. Такими данными поделилось российское посольство в Оттаве.

"Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — гласит публикация диппредставительства.

На сообщение посольства уже отреагировала канадская оппозиция. Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр пристыдил Трюдо за ложь о непричастности к произошедшему, призвав его освободить занимаемую должность.