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10 декабря, 09:17

Путин назвал чествование нациста в Парламенте Канады перевёрнутым сознанием

Путин заявил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы навредить России

Чествование украинского нациста, бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунка, является примером перевёрнутого сознания: на Западе готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы навредить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой опубликовал в своём телеграм-канале Павел Зарубин.

Путин назвал чествование нациста в Парламенте Канады перевёрнутым сознанием. Видео © Telegram / "Зарубин"

По его словам, все присутствовавшие в зале понимали, что "воевал против России" означает нацистское прошлое Хунка, однако они всё равно встали и обрушили на него шквал аплодисментов.

"А кто воевал против русских? Фашисты. А это же все знают... Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они ещё и неонацисты... Это просто перевёрнутое сознание. На всё готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На всё", — сказал глава государства.

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Напомним, международный скандал из-за Ярослава Хунка разгорелся в сентябре: в ходе посещения Канады Владимир Зеленский в парламенте страны, где в присутствии, в частности, премьер-министра Джастина Трюдо поприветствовал старого украинского нациста. Инцидент вынудил спикера законодательного органа покинуть пост, а Трюдо пришлось извиняться. В октябре МВД России объявило Хунка в розыск, а Генпрокуратура призвала Канаду экстрадировать его.

Обложка ©

Kremlin.ru

Матвей Константинов
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