Путин назвал чествование нациста в Парламенте Канады перевёрнутым сознанием

"А кто воевал против русских? Фашисты. А это же все знают... Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они ещё и неонацисты... Это просто перевёрнутое сознание. На всё готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На всё", — сказал глава государства.