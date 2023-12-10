Путин назвал чествование нациста в Парламенте Канады перевёрнутым сознанием
Путин заявил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы навредить России
Чествование украинского нациста, бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунка, является примером перевёрнутого сознания: на Западе готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы навредить РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой опубликовал в своём телеграм-канале Павел Зарубин.
Путин назвал чествование нациста в Парламенте Канады перевёрнутым сознанием. Видео © Telegram / "Зарубин"
По его словам, все присутствовавшие в зале понимали, что "воевал против России" означает нацистское прошлое Хунка, однако они всё равно встали и обрушили на него шквал аплодисментов.
"А кто воевал против русских? Фашисты. А это же все знают... Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они ещё и неонацисты... Это просто перевёрнутое сознание. На всё готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На всё", — сказал глава государства.
Напомним, международный скандал из-за Ярослава Хунка разгорелся в сентябре: в ходе посещения Канады Владимир Зеленский в парламенте страны, где в присутствии, в частности, премьер-министра Джастина Трюдо поприветствовал старого украинского нациста. Инцидент вынудил спикера законодательного органа покинуть пост, а Трюдо пришлось извиняться. В октябре МВД России объявило Хунка в розыск, а Генпрокуратура призвала Канаду экстрадировать его.