Россия призвала Канаду экстрадировать эсэсовца Хунку
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию ветерана СС "Галичина" Хунки из Канады
Ярослав Хунка. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Doyle
Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с призывом экстрадировать 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку. Ветерану дивизии СС "Галичина" в России заочно предъявлено обвинение в геноциде советских граждан. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщил "Интерфакс".
По сведениям правоохранителей, пожилой сообщник гитлеровцев причастен к убийству свыше 500 человек. В годы Великой Отечественной войны уроженец Умани добровольно пополнил состав карательного формирования и учинял зверства в оккупированной нацистами Львовской области Украинской ССР. Учитывая тяжесть преступлений Хунки, Генпрокуратура попросила канадских коллег выслать эсэсовца, чтобы он понёс заслуженное наказание.
Напомним, что международный скандал вокруг ветерана СС разгорелся в сентябре этого года, когда бывшего пособника нацистов пригласили на заседание канадского парламента. Инцидент вынудил спикера законодательного органа покинуть пост, а премьеру североамериканского государства Джастину Трюдо пришлось извиняться. В октябре МВД РФ объявило Хунку в розыск.