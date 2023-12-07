Россия призвала Канаду экстрадировать эсэсовца Хунку

Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с призывом экстрадировать 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку. Ветерану дивизии СС "Галичина" в России заочно предъявлено обвинение в геноциде советских граждан. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщил "Интерфакс".