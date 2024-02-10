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10 февраля, 19:01

Канада получила запрос о выдаче эсэсовца Гуньки

Посол Степанов: Канаде передан запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче нациста Гуньки

Канадская сторона получила запрос об экстрадиции пожилого ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки в Россию ещё 19 декабря 2023 года, сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Впрочем, Минюст североамериканского государства до сих пор не отреагировал на требование Генпрокуратуры, подчеркнул он.

По словам дипломата, иностранное ведомство уведомили о возбуждении против 98-летнего эсэсовца уголовного дела по статье о геноциде. Степанов уточнил, что между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции, альтернативу ему составляет договор о взаимной правовой помощи.

"Тут дело принципа. По сути, сам Гунька признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления, в которых замешана дивизия "Галичина". То есть нацист здесь живёт. Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чём вопрос", — добавил посол в беседе с ТАСС.

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Минюст Канады отказался комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Хунки

Напомним, скандал с пожилым пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре прошлого года, когда он посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер страны отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил Гуньке приглашение.

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YouTube / CTV News

Илья Пушкарев
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