Канада получила запрос о выдаче эсэсовца Гуньки
Посол Степанов: Канаде передан запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче нациста Гуньки
Канадская сторона получила запрос об экстрадиции пожилого ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки в Россию ещё 19 декабря 2023 года, сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Впрочем, Минюст североамериканского государства до сих пор не отреагировал на требование Генпрокуратуры, подчеркнул он.
По словам дипломата, иностранное ведомство уведомили о возбуждении против 98-летнего эсэсовца уголовного дела по статье о геноциде. Степанов уточнил, что между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции, альтернативу ему составляет договор о взаимной правовой помощи.
"Тут дело принципа. По сути, сам Гунька признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления, в которых замешана дивизия "Галичина". То есть нацист здесь живёт. Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чём вопрос", — добавил посол в беседе с ТАСС.
Напомним, скандал с пожилым пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре прошлого года, когда он посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер страны отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил Гуньке приглашение.
YouTube / CTV News