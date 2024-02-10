Канада получила запрос о выдаче эсэсовца Гуньки

Канадская сторона получила запрос об экстрадиции пожилого ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки в Россию ещё 19 декабря 2023 года, сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Впрочем, Минюст североамериканского государства до сих пор не отреагировал на требование Генпрокуратуры, подчеркнул он.

По словам дипломата, иностранное ведомство уведомили о возбуждении против 98-летнего эсэсовца уголовного дела по статье о геноциде. Степанов уточнил, что между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции, альтернативу ему составляет договор о взаимной правовой помощи.