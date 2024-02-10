Минюст Канады отказался комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Хунки

Министерство юстиции Канады отказалось комментировать вопрос по поводу запроса об экстрадиции 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) от российских правоохранителей. Как передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее письменное заявление представителя пресс-службы канадского ведомства Иена Маклауда, чиновники отказались это делать, сославшись на конфиденциальность.

"Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд", — заявили в Минюсте Канады, подчеркнув, что между Москвой и Оттавой нет договора об экстрадиции.