Минюст Канады отказался комментировать запрос РФ на экстрадицию нациста Хунки
Министерство юстиции Канады отказалось комментировать вопрос по поводу запроса об экстрадиции 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) от российских правоохранителей. Как передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее письменное заявление представителя пресс-службы канадского ведомства Иена Маклауда, чиновники отказались это делать, сославшись на конфиденциальность.
"Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд", — заявили в Минюсте Канады, подчеркнув, что между Москвой и Оттавой нет договора об экстрадиции.
Напомним, что ещё в декабре прошлого года Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с призывом экстрадировать 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку, которого в России обвиняют в геноциде советских граждан. Мировая общественность узнала о бывшем бойце дивизии СС "Галичина" после скандала, когда его в сентябре 2023 года пригласили выступить в канадский парламент.
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