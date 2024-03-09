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8 марта, 21:04

В канадском Оквилле открестились от сноса памятника украинским эсэсовцам

ТАСС: Власти Оквилла не причастны к сносу памятника дивизии СС "Галичина"

Мэрия города Оквилла в канадской провинции Онтарио не причастна к сносу памятника украинской дивизии СС "Галичина". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент по коммуникациям городской администрации.

"В связи с тем, что украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории, город не участвует в его управлении и деятельности", — указывается в ответе на запрос агентства.

При этом в Посольстве РФ в Оттаве заявили, что снос этого памятника — это "торжество справедливости", и понадеялись, что это только начало, а неонацистам, которые пытаются оправдать преступления карателей СС, будет дан достойный отпор.

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Напомним, в канадском городе Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина". Кадры демонтажа монумента опубликовали украинские телеграм-каналы, назвав происходящее "плевком" в лицо Киеву.

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Telegram / Политика страны

Анатолий Симоненко
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