В канадском Оквилле открестились от сноса памятника украинским эсэсовцам

Мэрия города Оквилла в канадской провинции Онтарио не причастна к сносу памятника украинской дивизии СС "Галичина". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент по коммуникациям городской администрации.

"В связи с тем, что украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории, город не участвует в его управлении и деятельности", — указывается в ответе на запрос агентства.

При этом в Посольстве РФ в Оттаве заявили, что снос этого памятника — это "торжество справедливости", и понадеялись, что это только начало, а неонацистам, которые пытаются оправдать преступления карателей СС, будет дан достойный отпор.