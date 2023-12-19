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19 декабря, 08:26

Украинские власти захотели лишить Одессу "Тени Пушкина"

Власти Одессы хотят снести памятник Александру Пушкину

Киевский режим продолжает борьбу с памятниками: на этот раз историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала убрать памятный знак "Тень Пушкина". Как пишет "Страна.ua", он расположен на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

"Тень Пушкина" в Одессе, который хотят снести. Фото © Telegram / "Политика Страны"

"Тень Пушкина" в Одессе, который хотят снести. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Кроме того, под ковш украинских чиновников рекомендуется пустить памятник великому русскому поэту у здания музея, посвящённого ему на одноимённой улице. Ещё Одесса может лишиться изображения ордена Ленина на постаменте стелы "Крылья Победы". Монумент на площади 10 апреля открыли в 1984 году, к 40-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Памятник Пушкину, которого хотят лишить Одессу. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Памятник Пушкину, которого хотят лишить Одессу. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Путин назвал Одессу русским городом

Путин назвал Одессу русским городом

Ранее в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Он в августе 1919 года несколько суток защищали Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии.

Матвей Константинов
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