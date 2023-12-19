Украинские власти захотели лишить Одессу "Тени Пушкина"

Киевский режим продолжает борьбу с памятниками: на этот раз историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала убрать памятный знак "Тень Пушкина". Как пишет "Страна.ua", он расположен на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

"Тень Пушкина" в Одессе, который хотят снести. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Кроме того, под ковш украинских чиновников рекомендуется пустить памятник великому русскому поэту у здания музея, посвящённого ему на одноимённой улице. Ещё Одесса может лишиться изображения ордена Ленина на постаменте стелы "Крылья Победы". Монумент на площади 10 апреля открыли в 1984 году, к 40-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Памятник Пушкину, которого хотят лишить Одессу. Фото © Telegram / "Политика Страны"