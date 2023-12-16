Памятник героически погибшим красноармейцам снесли в Киеве

В ноябре этого года правительство Украины лишило памятник охранного статуса. Монумент открыли в 1974 году в сквере около Дарницкого железнодорожного вокзала. Памятник посвящён членам экипажа бронепоезда, которые в августе 1919 года несколько суток защищали Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. Красноармейцы отказались сдаваться врагу, подорвали поезд и погибли.