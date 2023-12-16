Памятник героически погибшим красноармейцам снесли в Киеве
В Киеве демонтировали монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец"
Памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Обложка © Telegram / "Obozrevatel.ua"
Власти Киева демонтировали памятник, который посвящён экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".
Памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" увозят после сноса в Киеве. Фото © Telegram / "Дарниця Live"
В ноябре этого года правительство Украины лишило памятник охранного статуса. Монумент открыли в 1974 году в сквере около Дарницкого железнодорожного вокзала. Памятник посвящён членам экипажа бронепоезда, которые в августе 1919 года несколько суток защищали Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. Красноармейцы отказались сдаваться врагу, подорвали поезд и погибли.
Памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" снесли в Киеве. Фото © Telegram / "Obozrevatel.ua"
А ранее Лайф рассказывал, что в Киеве снесли памятник советскому деятелю времён Гражданской войны Николаю Щорсу.
В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их.