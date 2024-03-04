На Украине назвали улицу в честь нациста, который получил награду из рук Гитлера

В украинском Никополе Днепропетровской области переименовали улицу Павлоградскую в честь нациста и соучастника холокоста. Как сообщил глава Объединённого еврейского комитета Незалежной Эдуард Долинский, теперь она носит имя Петра Дяченко.

"Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений", — написал Долинский в соцсетях.

Он напомнил, что Дяченко руководил коллаборационистскими частями в составе вермахта и дивизии СС "Галичина", а также участвовал в карательных акциях против мирного населения. За это Адольф Гитлер лично наградил его Железным крестом.