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4 марта, 15:16

На Украине назвали улицу в честь нациста, который получил награду из рук Гитлера

В Никополе Днепропетровской области Украины улицу назвали в честь командира СС

В украинском Никополе Днепропетровской области переименовали улицу Павлоградскую в честь нациста и соучастника холокоста. Как сообщил глава Объединённого еврейского комитета Незалежной Эдуард Долинский, теперь она носит имя Петра Дяченко.

"Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений", — написал Долинский в соцсетях.

Он напомнил, что Дяченко руководил коллаборационистскими частями в составе вермахта и дивизии СС "Галичина", а также участвовал в карательных акциях против мирного населения. За это Адольф Гитлер лично наградил его Железным крестом.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии. Рядом с ними пританцовывал аниматор в костюме пса по кличке Патрон, который является талисманом украинских сапёров.

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Wikipedia.org

Наталья Исакова
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