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20 декабря, 16:18

Киевские подростки развернули нацистский флаг рядом с танцующим псом – талисманом ВСУ

В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии

В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии в окружении ростовой куклы — пса по кличке Патрон, который является талисманом украинских сапёров. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии. Видео © Telegram / "Политика страны"

На опубликованных кадрах видно, что молодые люди смеются и с удовольствием фотографируются с развёрнутым нацистским флагом. Где и когда был снят данный ролик, пока не известно. Утверждается, что полиция Киева начала расследование после публикации видео.

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Ранее Лайф писал, что российские военные обнаружили в Запорожской области планшет бойца из "Азова"* с фотографиями на фоне свастики. На многих снимках боевики также демонстрировали нацистское приветствие.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Политика страны"

Наталья Исакова
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