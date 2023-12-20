Киевские подростки развернули нацистский флаг рядом с танцующим псом – талисманом ВСУ
В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии
В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии в окружении ростовой куклы — пса по кличке Патрон, который является талисманом украинских сапёров. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии. Видео © Telegram / "Политика страны"
На опубликованных кадрах видно, что молодые люди смеются и с удовольствием фотографируются с развёрнутым нацистским флагом. Где и когда был снят данный ролик, пока не известно. Утверждается, что полиция Киева начала расследование после публикации видео.
Ранее Лайф писал, что российские военные обнаружили в Запорожской области планшет бойца из "Азова"* с фотографиями на фоне свастики. На многих снимках боевики также демонстрировали нацистское приветствие.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Кадр из видео Telegram / "Политика страны"