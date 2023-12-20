Киевские подростки развернули нацистский флаг рядом с танцующим псом – талисманом ВСУ

В Киеве подростки устроили фотосессию с флагом гитлеровской Германии в окружении ростовой куклы — пса по кличке Патрон, который является талисманом украинских сапёров. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

На опубликованных кадрах видно, что молодые люди смеются и с удовольствием фотографируются с развёрнутым нацистским флагом. Где и когда был снят данный ролик, пока не известно. Утверждается, что полиция Киева начала расследование после публикации видео.