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Опубликовано 21 сентября 2023, 11:29
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Российские военные в Запорожской области нашли планшет боевика "Азова"* с фото на фоне свастики

Военные РФ нашли планшет боевика "Азова"* с фото на фоне нацистских флагов

Фотография участника нацбатальона "Азов"* на фоне нацистской символики. Обложка © Telegram / "RT на русском"

Фотография участника нацбатальона "Азов"* на фоне нацистской символики. Обложка © Telegram / "RT на русском"

Российские военные обнаружили в Запорожской области планшет участника нацбатальона "Азов"* с фотографиями боевиков на фоне нацистских флагов и эмблем. Фото и видео, найденные на устройстве боевика, опубликовал RT.

Фото, найденные на планшете участника нацбатальона "Азов"*. Видео © Telegram / "RT на русском"

Оказалось, что на устройстве установлено программное обеспечение "Крапива". Его используют для нанесения на карту боевой обстановки. Снимки с боевиками нашли в личном аккаунте 19-летнего украинца Владимира Полуносова. На фотографиях он, другие участники нацбатальона и их девушки позируют на фоне нацистской символики. На многих снимках члены "Азова"* демонстрируют нацистское приветствие.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 штурмовиков "Азова"*

Ранее Лайф рассказывал о том, что Верховный суд ДНР приговорил боевика нацбатальона "Азов"* к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание 28-летний мужчина получил за убийство двух мирных жителей Мариуполя.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Илья Суриков
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