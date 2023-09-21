Российские военные в Запорожской области нашли планшет боевика "Азова"* с фото на фоне свастики

Российские военные обнаружили в Запорожской области планшет участника нацбатальона "Азов"* с фотографиями боевиков на фоне нацистских флагов и эмблем. Фото и видео, найденные на устройстве боевика, опубликовал RT.

Фото, найденные на планшете участника нацбатальона "Азов"*. Видео © Telegram / "RT на русском"

Оказалось, что на устройстве установлено программное обеспечение "Крапива". Его используют для нанесения на карту боевой обстановки. Снимки с боевиками нашли в личном аккаунте 19-летнего украинца Владимира Полуносова. На фотографиях он, другие участники нацбатальона и их девушки позируют на фоне нацистской символики. На многих снимках члены "Азова"* демонстрируют нацистское приветствие.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Верховный суд ДНР приговорил боевика нацбатальона "Азов"* к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание 28-летний мужчина получил за убийство двух мирных жителей Мариуполя.