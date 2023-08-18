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18 августа, 13:21

Вместо Маяковского и Бажанова: В Харькове появятся улицы, названные в честь нацистов "Азова"*

В Харькове переименовали ещё 10 улиц, названия которых были связаны с Россией

Власти Харькова "дерусифицировали" ещё десять улиц. Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией", — сказано в заявлении.

Так, в Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской улиц, а также улиц, названных в честь Владимира Маяковского, Ивана Конева, Юрия Бажанова. Теперь в городе появятся улицы в честь ликвидированных националистов из "Азова"* и "Карпатской сечи".

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Ранее Лайф сообщал, что на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР установили украинский трезубец. Название памятника также решили поменять.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Наталья Исакова
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