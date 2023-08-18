Вместо Маяковского и Бажанова: В Харькове появятся улицы, названные в честь нацистов "Азова"*

Власти Харькова "дерусифицировали" ещё десять улиц. Об этом сообщается на сайте городского совета.

Так, в Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской улиц, а также улиц, названных в честь Владимира Маяковского, Ивана Конева, Юрия Бажанова. Теперь в городе появятся улицы в честь ликвидированных националистов из "Азова"* и "Карпатской сечи".