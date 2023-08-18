Вместо Маяковского и Бажанова: В Харькове появятся улицы, названные в честь нацистов "Азова"*
В Харькове переименовали ещё 10 улиц, названия которых были связаны с Россией
Власти Харькова "дерусифицировали" ещё десять улиц. Об этом сообщается на сайте городского совета.
"Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией", — сказано в заявлении.
Так, в Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской улиц, а также улиц, названных в честь Владимира Маяковского, Ивана Конева, Юрия Бажанова. Теперь в городе появятся улицы в честь ликвидированных националистов из "Азова"* и "Карпатской сечи".
Ранее Лайф сообщал, что на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР установили украинский трезубец. Название памятника также решили поменять.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Getty Images / Maxym Marusenko