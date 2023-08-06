В Киеве со второй попытки смогли установить трезубец на "Родину-мать"

В Киеве установили на щите монумента "Родина-мать" трезубец — украинский герб. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Рабочие подняли трезубец на щит сегодня утром. При этом монтаж до конца не завершён. Установить трезубец хотели ещё вчера, 5 августа, но пришлось отложить работы из-за наступления темноты.