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6 августа, 05:53

В Киеве со второй попытки смогли установить трезубец на "Родину-мать"

В Киеве установили трезубец на монументе "Родина-мать" вместо герба СССР

<p>Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН</p>

Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН

В Киеве установили на щите монумента "Родина-мать" трезубец — украинский герб. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / Київ INFO

Рабочие подняли трезубец на щит сегодня утром. При этом монтаж до конца не завершён. Установить трезубец хотели ещё вчера, 5 августа, но пришлось отложить работы из-за наступления темноты.

В Киеве накрыли маскировочной сеткой мемориалы российских городов-героев

В Киеве накрыли маскировочной сеткой мемориалы российских городов-героев

Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, его поместят в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".

Светлана Оперук
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