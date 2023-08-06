В Киеве со второй попытки смогли установить трезубец на "Родину-мать"
В Киеве установили трезубец на монументе "Родина-мать" вместо герба СССР
Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / УНИАН
В Киеве установили на щите монумента "Родина-мать" трезубец — украинский герб. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Украинский герб — трезубец — установили на щите монумента "Родина-мать". Обложка © Telegram / Київ INFO
Рабочие подняли трезубец на щит сегодня утром. При этом монтаж до конца не завершён. Установить трезубец хотели ещё вчера, 5 августа, но пришлось отложить работы из-за наступления темноты.
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, его поместят в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".