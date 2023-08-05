В Киеве не смогли поднять трезубец на монумент "Родина-мать" с первого раза
В Киеве начался монтаж трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента "Родина-мать". Обложка © t.me / "Политика Страны"
В Киеве сегодня начался монтаж трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента "Родина-мать", передаёт издание "Страна". Речь идёт о скульптуре высотой 102 метра, которая находится на правом берегу Днепра, её открыли ко Дню Победы в 1981 году.
В Киеве начался монтаж трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента "Родина-мать". Видео © t.me / "Политика Страны"
Идея заменить герб СССР на тризуб возникла ещё в 2015 году, но работы постоянно откладывали из страха нарушить устойчивость статуи. А вот 13 июля этого года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала разрешение на начало работ. Выполнить подъём трезубца за сегодняшний день не смогли. Его пришлось отложить из-за наступления темноты. Поднять конструкцию смогли только на 24 метра.
По словам и.о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, работы планируют завершить к 24 августа, когда будут отмечать День независимости Украины. Герб СССР при этом отправят в музей на хранение.
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".