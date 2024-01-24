"Оставляю на вашей совести": Лавров остро ответил на упрёки со стороны постпреда Израиля в ООН
Лавров обменялся упрёками с постпредом Израиля Эрданом на заседании СБ ООН
Гилад Эрдан и Сергей Лавров. Обложка © UN Photo / Evan Schneider / Eskinder Debebe
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Совбеза раскритиковал Иран за якобы отправку России оружия для использования против Украины. Ответить на хамские упрёки вызвался присутствовавший на встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российский дипломат назвал произнесённое постпредом Израиля "заученной скороговоркой". Также глава МИД подчеркнул, что ВС РФ в рамках спецоперации борются с нацистским киевским режимом.
"Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", — ловко парировал Лавров.
В завершение министр подчеркнул, что решение ООН о создании суверенного палестинского государства не должно быть похоронено так же, как это было с Минскими соглашениями. Подобные действия являются преступными, а потому недопустимы, заключил он.
Также в рамках выступления Лавров заявил, что все мирные инициативы по сектору Газа блокируются Соединёнными Штатами. Однако позиция Вашингтона не должна отвернуть ООН от призыва к немедленному прекращению огня в Газе.