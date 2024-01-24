"Оставляю на вашей совести": Лавров остро ответил на упрёки со стороны постпреда Израиля в ООН

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Совбеза раскритиковал Иран за якобы отправку России оружия для использования против Украины. Ответить на хамские упрёки вызвался присутствовавший на встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат назвал произнесённое постпредом Израиля "заученной скороговоркой". Также глава МИД подчеркнул, что ВС РФ в рамках спецоперации борются с нацистским киевским режимом.

"Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", — ловко парировал Лавров.