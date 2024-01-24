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23 января, 21:50

Лавров: Совет Безопасности ООН должен настоять на прекращении огня в Газе

Боевые действия в секторе Газа развернутся с новой силой, если Совбез ООН не призовёт стороны конфликта к немедленному перемирию. Соответствующее требование на заседании СБ по Ближнему Востоку озвучил глава МИД России Сергей Лавров.

"Совет Безопасности по-прежнему должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня, — отметил министр.

По словам дипломата, усилия ООН по деэскалации ситуации блокируются Соединёнными Штатами, которые поддерживают коллективное наказание палестинцев. А тем временем в Газе бушуют эпидемии, выведены из строя многие объекты гражданской инфраструктуры и уничтожены сельхозугодья, напомнил Лавров.

Генсек ООН Гутерриш призвал к освобождению всех пленников в секторе Газа
Генсек ООН Гутерриш призвал к освобождению всех пленников в секторе Газа

Ранее Минздрав Палестины опубликовал обновлённую статистику по погибшим от действий Израиля жителям Газы. За несколько месяцев в анклаве было убито более 25 тысяч мирных граждан, ещё свыше 62 тысяч человек ранено.

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UN Photo / Eskinder Debebe

Илья Пушкарев
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