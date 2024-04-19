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19 апреля, 04:02

В Иране сообщили только о трёх сбитых беспилотниках Израиля

Израиль не задействовал ракетное вооружение при атаке на Иран. Такие удары не были зафиксированы на территории страны, сказано в сообщении издания Tasnim. Системы противоракетной обороны тоже не активировались, добавили в государственном агентстве IRNA.

По данным иранского телевидения, имел место налёт беспилотников. Над Исфаханом зенитные системы уничтожили сразу три израильских дрона.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан
Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан

Напомним, что ЦАХАЛ атаковала Иран ранним утром 19 апреля, заблаговременно предупредив об этом Вашингтон. За день до этого Тегеран пригрозил ударить по ядерным центрам Израиля в случае новой агрессии.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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