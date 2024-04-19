В Иране сообщили только о трёх сбитых беспилотниках Израиля
Израиль не задействовал ракетное вооружение при атаке на Иран. Такие удары не были зафиксированы на территории страны, сказано в сообщении издания Tasnim. Системы противоракетной обороны тоже не активировались, добавили в государственном агентстве IRNA.
По данным иранского телевидения, имел место налёт беспилотников. Над Исфаханом зенитные системы уничтожили сразу три израильских дрона.
Напомним, что ЦАХАЛ атаковала Иран ранним утром 19 апреля, заблаговременно предупредив об этом Вашингтон. За день до этого Тегеран пригрозил ударить по ядерным центрам Израиля в случае новой агрессии.
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