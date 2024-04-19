В Иране сообщили только о трёх сбитых беспилотниках Израиля

Израиль не задействовал ракетное вооружение при атаке на Иран. Такие удары не были зафиксированы на территории страны, сказано в сообщении издания Tasnim. Системы противоракетной обороны тоже не активировались, добавили в государственном агентстве IRNA.

По данным иранского телевидения, имел место налёт беспилотников. Над Исфаханом зенитные системы уничтожили сразу три израильских дрона.