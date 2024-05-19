С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт

С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта лидера Ирана Эбрахима Раиси, установлен контакт. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури.

"Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолёте", — сказал он в беседе с журналистами.