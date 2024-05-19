С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт
С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта лидера Ирана Эбрахима Раиси, установлен контакт. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури.
"Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолёте", — сказал он в беседе с журналистами.
По словам Мансури, предположительно, жёсткая посадка президентского воздушного судна представляла собой "несерьёзный инцидент".
Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский лидер. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".
TACC / Сергей Бобылев