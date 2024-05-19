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Регион
19 мая, 18:26

С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта Раиси, установлен контакт

С двумя людьми, находившимися на борту вертолёта лидера Ирана Эбрахима Раиси, установлен контакт. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури.

"Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолёте", — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Мансури, предположительно, жёсткая посадка президентского воздушного судна представляла собой "несерьёзный инцидент".

Напомним, вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном. Инцидент произошёл в районе города Верзеган на северо-западе страны. До этого Раиси встречался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. Спасатели определили место ЧП — это случилось около села Узи. В настоящее время неясно, в каком состоянии находится 63-летний иранский лидер. По сведениям иранского источника, его жизнь находится "под угрозой".

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TACC / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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