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Регион
19 мая, 13:13
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Вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA

Вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Сейчас до места происшествия пытаются добраться спасатели, сообщает агентство Tasnim.

Известно, что иранская делегация находилась в Азербайджане с официальным визитом. По предварительным данным, вероятной причиной инцидента с вертолётом мог быть сильный туман. Официальной информации о состоянии президента Ирана пока нет. Известно, что ЧП произошло у города Верзеган на северо-западе страны.

А ранее Life.ru сообщал, что суд в Словакии арестовал стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо 71-летнего писателя. Мужчина признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Что касается самого Фицо, то сейчас его состояние оценивается как стабильное, политику провели несколько операций.


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Наталья Исакова
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