Вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном
Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / EPA
Вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Сейчас до места происшествия пытаются добраться спасатели, сообщает агентство Tasnim.
Известно, что иранская делегация находилась в Азербайджане с официальным визитом. По предварительным данным, вероятной причиной инцидента с вертолётом мог быть сильный туман. Официальной информации о состоянии президента Ирана пока нет. Известно, что ЧП произошло у города Верзеган на северо-западе страны.
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