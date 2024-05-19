Вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном

Вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Сейчас до места происшествия пытаются добраться спасатели, сообщает агентство Tasnim .

Известно, что иранская делегация находилась в Азербайджане с официальным визитом. По предварительным данным, вероятной причиной инцидента с вертолётом мог быть сильный туман. Официальной информации о состоянии президента Ирана пока нет. Известно, что ЧП произошло у города Верзеган на северо-западе страны.