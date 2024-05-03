Стало сложно двигаться: Внука Зюганова экстренно госпитализировали с проблемами позвоночника

В Москве экстренно госпитализировали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леонида. По данным Mash, 35-летний депутат Мосгордумы недавно начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днём, и политику становилось всё сложнее двигаться.

В ходе обследования врачи нашли у Леонида Зюганова патологию позвонков. На данный момент он находится под наблюдением врачей, ему будет назначена терапия.